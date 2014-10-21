موسكو : كارثة طائرة رئيس توتال ناتجة عن خطأ المراقبين أو تصرف سائق جرافة الثلوج

ذكر الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق الروسية ، فلاديمير ماركين ، أن ” الفرضيات الأساسية لتحطم طائرة رئيس مجلس إدارة شركة ” توتال ” الفرنسية “فالكون-50″ في مطار “فنوكوفو” تتعلق باحتمال وقوع خطأ من قبل المراقبين الجويين وتصرف سائق جرافة الثلوج ، لافتا إلى أن ” سائق جرافة الثلوج التي اصطدمت بها الطائرة كان في حالة سكر”.

وقال ماركين في تصريح لوكالة الأنباء الروسية ” تاس ” اليوم الثلاثاء : “إنه تم التأكد من أن سائق جرافة الثلوج كان في حالة سكر ، موضحا أنه قد يُتخذ قرار بتوقيف عدد من موظفي المطار عن العمل لفترة التحقيق في القضية”.

يُذكر أن فريق التحقيق الروسي يقوم في الوقت الراهن بمصادرة الوثائق الفنية للطائرة وأخذ عينات من الوقود. وكانت إدارة تحقيقات موسكو المعنية بوسائل النقل التابعة للجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية بشأن حادثة الطائرة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 263 من القانون الجنائي الروسي (انتهاك قواعد أمن الحركة وتشغيل الطائرات ومقتل شخصين فأكثر نتيجة للإهمال). يشار إلى أن الحادث أسفر عن مقتل رئيس مجلس إدارة شركة ” توتال ” كريستوف دي مارجيري.

أ.ش.أ