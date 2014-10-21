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المتحف القبطي يحتفل اليوم بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة

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المتحف القبطي يحتفل اليوم بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة المتحف القبطي يحتفل اليوم بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة

البابا تواضروس

يحتفل المتحف القبطى مساء اليوم الثلاثاء، بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى والتى تنظمها وزارة السياحة وتشترك فيها الكنيسة القبطية ويحضرها عددا من القيادات والشخصيات العامة.

وعلمت ” أونا “أن الإحتفالية ستشهد زيارة البابا تواضروس الثانى والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزيرى السياحة والآثار إلى المغارة المقدسة والكائنة بكنيسة السيدة العذراء الشهيرة بأبى سرجة بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة ، ثم تبدأ الإحتفالية بالمتحف القبطى ،حيث ستقدم عروضا مختلفة وألواح تشكيلية وخرائط تقدم الأماكن التى تؤكدها المخطوطات القبطية والتراث المصرى القديم بأن العائلة المقدسة قامت بزيارة هذه الأماكن
> هذا ويقوم وفد المراسلين الأجانب من مختلف أنحاء العالم بزيارة إلى عدد من الأماكن التى تعتبر من أهم المحطات التى زارتها العائلة المقدسة ومنها دير المحرق بأسيوط والكنيسة المعلقة بمصر القديم.

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أونا

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