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ضبط سائق و4 مسئولين عن مستودعات بوتاجاز لتصرفهم في 13 ألف أسطوانة بأخميم بسوهاج‎

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ضبط سائق و4 مسئولين عن مستودعات بوتاجاز لتصرفهم في 13 ألف أسطوانة بأخميم بسوهاج‎ ضبط سائق و4 مسئولين عن مستودعات بوتاجاز لتصرفهم في 13 ألف أسطوانة بأخميم بسوهاج‎

ارشيفية

تمكنت مباحث بسوهاج من ضبط سائق ، و4 مسئولين عن مستودعات بوتاجاز لتصرفهم في 13 ألف أسطوانة بوتاجاز وبيعهما بالسوق السوداء بمركز أخميم .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي اخطاراً من مباحث التموين يفيد قيامهم بحملة بالاشتراك وإدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبط “عبد الناصر محمد عبد الرحيم” -51 سنة- مسئول مستودع بوتاجاز ، ويقيم دائرة مركز أخميم
> لتصرفه في 6999 اسطوانة بوتاجاز من الحصة وبيعها بالسوق السوداء ] ؛ وتحرر عن ذلك المحضر رقم 570 جنح قسم الكوثر لسنة 2014.

كما تم ضبط “محمود محمد هاشم” -47 سنة- مسئول مستودع بوتاجاز ويقيم دائرة مركز أخميم لتصرفه في 5200  اسطوانة بوتاجاز من الحصة وبيعها بالسوق السوداء ؛ وتحرر عن ذلك المحضر رقم 568 جنح قسم الكوثر لسنة 2014 ،
> “خالد محمد عبد الحميد” -47 سنة- سائق السيارة رقم 52246 نقل سوهاج ويقيم دائرة مركز أخميم لتصرفه في
> 500 اسطوانة بوتاجاز من الحصة وبيعها بالسوق السوداء ؛ تحرر عن ذلك المحضر رقم 11296 جنح مركز أخميم لسنة 2014.

ونجحت قوات الأمن في ضبط “السيد مازن رشوان” -64 سنة- مسئول مستودع بوتاجاز ويقيم دائرة مركز أخميم ؛ لتصرفه في 400 اسطوانة بوتاجاز من الحصة وبيعها بالسوق السوداء ؛ وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11295 جنح مركز أخميم لسنة 2014 ،و”الرملي محمد السمان” -38 سنة- مسئول مستودع بوتاجاز؛ ويقيم دائرة مركز أخميم ؛ لتصرفه في 294 اسطوانة بوتاجاز من الحصة وبيعها بالسوق السوداء ؛ وتحرر عن ذلك المحضر رقم 569 جنح قسم الكوثر لسنة 2014.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار ، تم التحفظ علي المضبوطات ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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