ضبط 22 قضية مخدرات و12 قضية أداب بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض علي 13 متهم بالإتجار في المواد المخدرة ، وتمكنت من ضبط 9 قضايا أخري و12 قضية أداب في حملة أمنية بالمنيا.

تلقي اللواء اسامة متولي مدير أمن المنيا اخطارا من مباحث المخدرات يفيد القبض علي “خليفة ا” -32 سنة- من ديرمواس وبحوزته 4 لفافات كبيرة الحجم تحوي نبات البانجو المخدر تزن حوالي 2 كيلوجرام بقصد الاتجار ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 4618 لسنة 2014 اداري مركز ديرمواس.

كما تم ضبط 12 قضية أداب بالمنيا متنوعة منها 8 قضايا تعرض للأنثي بالطريق العام ، و4 قضايا مخالفةعامة ، وجاري تحرير المحاضر اللازمة وعرضها علي النيابة.