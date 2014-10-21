أخبار عاجلة

بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج -
«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف -
محافظ القاهرة يقود حملة إزالة لإنشاءات على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط 22 قضية مخدرات و12 قضية أداب بالمنيا

Google+ Print
ضبط 22 قضية مخدرات و12 قضية أداب بالمنيا ضبط 22 قضية مخدرات و12 قضية أداب بالمنيا

مديرية أمن المنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض علي 13 متهم بالإتجار في المواد المخدرة ، وتمكنت من ضبط 9 قضايا أخري و12 قضية أداب في حملة أمنية بالمنيا.

تلقي اللواء اسامة متولي مدير أمن المنيا اخطارا من مباحث المخدرات يفيد القبض علي “خليفة ا” -32 سنة- من ديرمواس وبحوزته 4 لفافات كبيرة الحجم تحوي نبات البانجو المخدر تزن حوالي 2 كيلوجرام بقصد الاتجار ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 4618 لسنة 2014 اداري مركز ديرمواس.

كما تم ضبط 12 قضية أداب بالمنيا متنوعة منها 8 قضايا تعرض للأنثي بالطريق العام ، و4 قضايا مخالفةعامة ، وجاري تحرير المحاضر اللازمة وعرضها علي النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا