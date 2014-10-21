بالصور والفيديو .. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية في العسيرات بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد تخصصوا في سرقة الدراجات البخارية بمركز العسيرات .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من وحدة مباحث مركز العسيرات يفيد بضبط كلاً من حماده المصري حماده يونس -23 سنة- عامل ومقيم قرية الشهداء مركز العسيرات ، إبراهيم السيد إبراهيم -17 سنة- عاطل ومقيم ذات الناحية أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية مطموسة الشاسية تحمل موتور رقم “08251682″ ، وبمناقشته عن مصدرها اقر واعترف بارتكابه بسرقتها من دائرة قسم أول سوهاج.

بتطوير مناقشة المتهمان المذكوران أقرا بسرقة دراجة بخارية ماركة دايون فضى اللون تحمل لوحات معدنية يظهر منها ثلاث أرقام “885″ والباقي مطموس والذي أقر أيضا بسرقتها من دائرة قسم أول سوهاج والذي قام ببيعها للمدعو “سرحان ناصح قمصان” -38 سنة- صاحب محل دراجات بخارية ومقيم أولاد حمزة مركز العسيرات والذي قام ببيعها له بمبلغ مالى 600 جنيه تم ضبط الدراجة البخارية داخل محل المتهم المذكور جارى الكشف عليها والتحري لمعرفة مالكها.

اعترف المتهمان بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالاشتراك مع صاحب محل الدراجات البخارية ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2349 إداري مركز لعسيرات لسنة 2014.