وزير الزراعة يكافئ عمال مصنع التغذية المدرسية بنصف شهر في المنيا

قرر الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، اليوم ، صرف مكافأة نصف شهر للعاملين في مصنع التغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة، مؤكدا عزم الوزارة على توسعة وتطوير المصنع ،المقام على مساحة 10 آلاف متر، وبطاقة إنتاجية تبلغ150 ألف فطيرة يوميا.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير للمصنع أثناء جولته بمحافظة المنيا ، أمس، للاطمئنان على سير العمل بالمصنع ، ومتابعة عملية إنتاج الوجبات المدرسية ،كما استمع الوزير لشرح حول طبيعة العمل وانتظامه وتقسيم النوبتجيات بين عمال المصنع بشكل يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء.

يستفيد من إنتاج المصنع طلاب المرحلة الابتدائية في أربعة مراكز(المنيا- ملوي-ديرمواس-أبوقرقاص)،ويعمل به حوالي 430 عامل وعاملة.

اختتم الوزير جولته بمحافظة المنيا بتفقد منفذ قطاع الإنتاج لبيع السلع الغذائية بمدينة المنيا الجديدة .

وكان الوزير قد عقد مؤتمرا صحفيا ، ظهر أمس ، بمقر ديوان المحافظة ، بحضور اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا و جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة الزراعة ، حيث أعلن جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي عن عزم الاتحاد تقديم 300 مليون يورو منحة لمصر لدعم المشروعات التنموية المختلفة.إلى جانب تقديم دعم لبرامج التنمية الريفية في 3 محافظات (المنيا ومطروح والفيوم) وسوف تستمر هذه البرامج فترات طويلة، وتأتي الزراعة في مقدمة هذه البرامج.