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تحطم طائرة أمريكية دون طيار في النيجر

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تحطم طائرة أمريكية دون طيار في النيجر تحطم طائرة أمريكية دون طيار في النيجر

قالت مصادر في النيجر وسلاح الجو الأمريكي إن طائرة بدون طيار تحطمت عند هبوطها في المطار الرئيسي بنيامي عاصمة النيجر، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمدرج دون وقوع إصابات.

ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية» صباح الثلاثاء عن مصدرين بالمطار قولهما إن الطائرة تحطمت لدي عودتها من مهمة استطلاع.

من جهته، قال مسؤول بسلاح الجو الأمريكي إن طائرة أمريكية بدون طيار قامت بعملية هبوط صعبة، ما أدى إلى تضرر المدرج في مطار ديوريه أماني الدولي دون وقوع إصابات.

وأضاف المسؤول: «تعمل الأمريكية عن كثب مع حكومة النيجر لتأمين الموقع»، ولم يذكر المسؤول سبب التحطم لكنه قال إن الحادث رهن التحقيق.

كانت واشنطن نشرت طائرات استطلاع بدون طيار في النيجر بعد عملية عسكرية تقودها فرنسا في عام 2013 لمواجهة تنظيم القاعدة في شمال مالي المجاورة.

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