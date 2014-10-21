لماذا شتمت أروى الجزائريين؟

شتمت الفنانة اليمنية أروى الجزائريين عبر حسابها على موقع "تويتر"، واعتبرت أنّ البعض منهم قد شوّهوا اسم بلادهم، مستخدمةً عبارة "أخلاقهم زفت"، كما وصفتهم بقلّة التربية، على حد تعبيرها.

وجاءت تصاريح أروى النارية هذه على الجزائريين بعد الانتقادات الحادّة واللاذعة التّي تلقتها على حسابها في موقع "تويتر" من قبل البعض منهم، عندما أبدت رأيها بالمشترك الجزائري في "أراب أيدول" أجراد يوغرطة حيث انتقدت أدائه لأغنية "مجنون" للفنان رامي عياش خلال حلقة الأسبوع الماضي من البرنامج، ودعته للإعتذار بالقول: مفروض أجراد يقدم اعتذار عن أداء أغنية مجنون لرامي عياش...للأسف"، وأضافت: "اذا مشجعين اجراد من الحين يسبوا من الحقيقه ..ترى ما غنى حلو واذا مش عاجبكم اشربوا من البحر ولكل المناففين الاصوات".

وبعد هاتين التغريدتين اشتعل حساب أروى على "تويتر" وانهالت عليها الشتائم والألفاظ النّابية من قبل الجزائريين، فاعتبر أحدهم أنها عبّرت عن نفسها بكلامها فغرّد: "اكيد و هي عملت هيك عبرت عن حالها وقت سبت الجزائريين و قالت انو اخلاقكم هي شو خصها بالجزائريين بلشت تحكي عن اجراد"، وغرّد أخر: "صدقيني عبرتي عن حالك ونزل مستواكي بعيون الكثير يا فنانة هههه تعلمي اخلاقيات الفن وكيف تحكي مع العالم وخذي الكلام بجد عيب".

ومن وقت عرض حلقة برنامج "أراب أيدول" والتّغريدات النارية المتبادلة بين أروى ومنتقديها لم تتوقف، إلى جانب التّغريدات المؤيدة لرأيها والداعمة لها فكتب أحدهم: "أروى لا تزعلين من كلام هالاشكال بالعكس المفروض تفرحين لأنهم بياخذوا سيئاتك وبتاخذي حسناتهم هذا اذا كان عندهم حسنات اساسا..."، وغرّد أخر: أروى أنتي ملكة غصبا عن الكل لأنك فنانة راقية ومحترمة واخلاقك عالية اتمنى لك التوفيق واللي بيسبوك ذولا ناس تربية شوارع عيب عليهم، بينما عبّر أخر عن افتخاره بها: "أروى كبيرة و إحنا فانزها من المغرب و من كل البلدان العربية قخورين فيها و دايما معها للاخر".

واعتبر أحدهم أنّ أروى عبّرت عن رأيها بشخص وليس بشعب: "اروى حبيبتي انتي قولتي رأيك في شخص ماقولتي رأيك في شعب بس ايش نقول ع العقول اللي في الركب ههههههه تحياتي لك بنت بلادي الغاليه".

أروى أوضحت أنّها صريحة وتقول الحقيقة، مؤكدةً أنها عبّرت عن رأيها بصوت المشترك وليس بشعب الجزائر بقولها: "هذا التخلف بعينه لما ما احب صوت اجراد..ايش دخل الجزائر.."، وأوضحت أنها ستكون سعيدة عندما يخرج من البرنامج: "انتم اسياد ؟و اجراد صوت سيء و بكره راح كون من اول المحتفلين بس يطلع..مش بسببه هوه حرام بس يغني غلط و لكن لانكم الي تردون بلا تربيه"، ودعت كل من يشجعه إلى التّصويت له بدل من توجيه لها الشتائم.

ومن جهة أخرى أكّدت الفنانة أنها لا يمكن أنّ تهين الجزائر وغرّدت:"اعوذ بالله انا لايمكن اهين الجزائر ولا شعبها انا ارد الاهانه لغير محترمين الي تطاولوا علي لمجرد رايي الكثير شافوه صح وبستمر". فهل من الممكن أنّ يكون حساب أروى مقرصن بعد هذه التّغريدات المتناقضة والشتائم اللاذعة التي وجهتها إلى الجزائريين.