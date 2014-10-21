رئيس حكومة هونج كونج للمتظاهرين: إجراء انتخابات حرة معناه أن يحكمنا الفقراء

قال رئيس الحكومة المحلية في هونج كونج، إن السماح لناخبي المستعمرة البريطانية السابقة بأن يختاروا بحرية مسؤوليهم يعني أن الطبقة الأقل ثراءً هي التي ستهيمن على العملية الانتخابية، حسب ما نقلت عنه صحف أجنبية الثلاثاء.

وقال ليونج شونج – يينج، في مقابلة أوردت مضمونها صحيفتا «ستريت جورنال وانترناشونال نيويورك تايمز»، إنه يستحيل تنظيم انتخابات حرة في هونج كونج كما يطالب بذلك المحتجون.

ونشرت هذه التصريحات قبيل ساعات من بدء مفاوضات بين سلطات المقاطعة الصينية ذات الحكم شبه الذاتي وبين قادة الحركة الطالبية التي تعتبر رأس حربة التحرك الاحتجاجي الذي يهز هونج كونج منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

ويطالب المحتجون باستقالة رئيس حكومتهم وبتنظيم انتخابات وفقا لنظام الاقتراع العام المباشر لا يكون فيها لبكين أي كلمة، وهو ما ترفضه الحكومة الصينية التي تريد أن تكون لها الكلمة الفصل في تحديد أهلية المرشحين.

ولكن رئيس الحكومة المحلية أكد في مقابلته أنه إذا ترك للناخبين أمر اختيار المرشحين فإن شريحة الناخبين الأقل ثراءً، وهم الأكثر عددًا بطبيعة الحال، هي التي ستحدد نتيجة الانتخابات.

وقال «إذا كانت هذه بالكامل لعبة إعداد وتمثيل رقمي، عندها حتما أنتم تتحدثون عن نصف سكان هونج كونج الذي يكسب الواحد منهم أقل من 1800 دولار شهريًا».

وتهدد هذه التصريحات بإثارة حنق المتظاهرين الذين يرون رئيس حكومتهم منفصلا عن الواقع وخاضعًا لإرادة مجموعة من كبار الأثرياء الذين يهيمنون على المركز المالي الدولي.