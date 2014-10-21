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بالفيديو.. «داعش» ينفذ أول رجم لفتاة أمام والدها بتهمة الزنا في سوريا

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بالفيديو.. «داعش» ينفذ أول رجم لفتاة أمام والدها بتهمة الزنا في سوريا بالفيديو.. «داعش» ينفذ أول رجم لفتاة أمام والدها بتهمة الزنا في سوريا

تناقل مستخدمو الشبكات الاجتماعية مقطع بثه تنظيم «داعش» أظهر ما سمًاه أول رجم لفتاة بتهمة الزنا، في منطقة ريف حماة الشرقي بسوريا.

وخلال الفيديو ظهر والد الفتاة، الذي ربطها بحبل بنفسه وأنزلها حفرة أمام عناصر التنظيم، وعندما طلب أحد عناصر التنظيم منه أن يسامحها رفض الرجل في البداية طلبها منه مسامحتها.

وطلب قيادي مشارك في عملية الرجم من الفتاة أن توجه نصيحة إلى غيرها، ثم قال: «لا تتركوا زوجاتهم الزموا زوجاتكم، السنة والثلاث سنوات ماذا سيحل بهن سيلعب بهن الشيطان».

وأخذ والد الفتاة يربطها وينزلها الحفرة وابنته تطلب منه السماح، ثم شارك الجميع في رجمها، والفتاة تردد الشهادتين.

تنبيه: الفيديو يحتوي على مشاهد صادمة وغير مناسبة لبعض الفئات العمرية.

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