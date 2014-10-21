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مصرع رئيس مجلس إدارة شركة “توتال” في تحطم طائرته في موسكو

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مصرع رئيس مجلس إدارة شركة “توتال” في تحطم طائرته في موسكو مصرع رئيس مجلس إدارة شركة “توتال” في تحطم طائرته في موسكو

مقتل رئيس مجلس ادارة “توتال” في تحطم طائرته في موسكو

أعلنت مجموعة “توتال” النفطية الفرنسية العملاقة الثلاثاء مصرع رئيس مجلس إدارتها “كريستوف دي مارجيري” إثر تحطم طائرته في مطار “فنوكوفو” قرب موسكو ليل الاثنين، في حادث أسفر عن سقوط خمسة قتلى.

وقال العملاق النفطي الفرنسي في بيان أن “مجموعة توتال تؤكد ببالغ الحزن وعميق الأسى أن رئيس مجلس إدارتها كريستوف دي مارجيري توفي أمس في حادث تحطم طائرة في مطار فنوكوفو في موسكو اثر اصطدامها بكاسحة ثلوج”.

وأضافت المجموعة أن خمسة اشخاص لقوا مصرعهم في هذا الحادث، بينهم أفراد الطاقم الثلاثة وسائق كاسحة الثلوج وكريستوف دي مارجيري”.

 

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