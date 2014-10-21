تسمية “البشير” مرشحًا محتملًا لانتخابات الرئاسة في السودان

اختار “حزب المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان، 5 من قادته، بينهم الرئيس الحالي عمر البشير، كمرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2015، كما أعلن مستشار الرئيس إبراهيم غندور.

ويأتي هذا الإعلان -حسب شبكة “سكاى نيوز”- في الوقت الذي سرت فيه شكوك حول نية البشير الترشح لولاية جديدة.

وقال غندور: “كان هناك 10 مرشحين لانتخابات رئاسة الحزب وبنتيجة تصويت سري تم اعتماد 5 مرشحين بينهم البشير” وستتولى هيئات الحزب لاحقًا انتخاب أحد هؤلاء القادة الخمسة رئيسًا للحزب وفور انتخابه، يصبح رئيس “المؤتمر الوطني” مرشح الحزب إلى الانتخابات الرئاسية.