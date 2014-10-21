“شباب الاستقرار والتنمية”: مجلس النواب القادم الأهم والأخطر في تاريخ مصر

أكد المسشار ايهاب وهبي الأمين العام لتيار شباب الاستقرار والتنمية أن مجلس النواب القادم من أهم وأخطر المجالس النيابية في تاريخ مصر ، لما ينتظره من قضايا هامة بالداخل والخارج.

وقال وهبي ـ فى تصريح اليوم ـ إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سوف يحسم العديد من القضايا العالقة ، وأن اللجنة العليا

> للانتخابات هى الجهة التى ستنظم كيفية مشاركة المصريين من الداخل والخارج فى الانتخابات ، خاصة وأن قانون مجلس النواب نص على أن تقسم الجمهورية إلى 4 قطاعات يمثلها 4 قوائم مطلقة على أن يكون للفئات التى نص الدستور على تميزها نسبة من المقاعد ، مؤكدا أهمية الكتلة التصويتية للمصريين بالخارج فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف ” كان علي السلطة التنفيذية أن تسرع الخطي لإتمام خارطة المستقبل واستكمال أركان دولة الدستور والقانون بإنتخاب مجلس النواب الذى يمثل السلطة التشريعية وايضاً بسرعة اصدار قانون تقسيم الدوائر حتي لا ندخل في متاهات جديدة”.

واستطرد ” يجب أن نحارب كل فكر هدام أو فكر فاسد يحاول أن يجرنا الي ماضي عاش فيه وتنعم علي دمائنا وعلي الجميع ان يعمل علي انتخاب مجلس حقيقي معبر عن أحلام وآمال طال انتظارها عبر ثورة تشريعية يكون في مقدمتها وطلائعها وضع قانون لمحاسبة من يفسد حياتنا السياسية”.