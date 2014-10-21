أخبار عاجلة

بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج -
«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف -
محافظ القاهرة يقود حملة إزالة لإنشاءات على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

البابا تواضروس: قانون الأحوال الشخصية ظل حبيس الأدراج 35 عامًا

Google+ Print
البابا تواضروس: قانون الأحوال الشخصية ظل حبيس الأدراج 35 عامًا البابا تواضروس: قانون الأحوال الشخصية ظل حبيس الأدراج 35 عامًا

أكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس أن الكنائس الثلاث تقدمت بقانون الأحوال الشخصية لكنه ظل حبيس الأدراج من وقتها حتى دعوة الرئيس عبد الفتاح للإصلاح التشريعي منذ أسبوعين.

وأوضح تواضرس، خلال مداخلة هاتفية على قناة “CBC” في برنامج “هنا العاصمه” أن هناك عدة جلسات ستعقد بين الكنائس الثلاث في بهدف مناقشة قوانين مشروعات تم تقديمها إلى الدولة، لافتًا إلى أن الكنيسة ستقوم بمراجعة قانون الأحوال الشخصية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب المقبل.

وأضاف أن الكنائس الثلاث في مصر اتفقت على مشروع قانون موحد لبناء الكنائس وذلك بعد العديد من الجلسات التي عقدت بين جميع الكنائس المصرية، موضحًا أن الكنائس قد تقدمت بمشروع قانون للأحوال الشخصية منذ أكثر من 35 عامًا إلا أنه لم يبت فيه حتى الآن ما يثير الكثير من علامات الاستفهام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية