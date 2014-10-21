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سقوط طائرة صغيرة الحجم بصفاقس يثير حالة من القلق في تونس

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سقوط طائرة صغيرة الحجم بصفاقس يثير حالة من القلق في تونس سقوط طائرة صغيرة الحجم بصفاقس يثير حالة من القلق في تونس

أثار سقوط طائرة صغيرة الحجم داخل أحد المنازل بمدينة صفاقس التونسية حالة من القلق والانزعاج، خاصة بعد تداول أنباء سقوطها بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التونسية.

وقال والي صفاقس، مهدي شلبي، إن حادثة سقوط الطائرة بدون طيار مساء السبت الماضي هي حادثة بسيطة لا تكتسب أية خطورة ولا تستحق الضجة التي أحدثتها في بعض الأوساط، مشيرًا إلى أن الطائرة من تلك الأنواع التي تستخدمها بعض الجمعيات أو الأشخاص من هواة التصوير عبر آلية التحكم عن بعد، وقد سقطت لعدم تحكم صاحبها فيها.

ونفى أية صبغة أمنية للحادثة، موضحًا أن حجم الطائرة لا يتجاوز 25 سنتمترًا، وهي ملك إحدى الجمعيات الناشطة في مجال التصوير والاستكشاف بصورة قانونية وسقطت عندما كانت بصدد تصوير حفل زفاف، غير أن مستعملها فقد السيطرة عليها.

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