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سياسي يمني: لن نسمح بتهديد الأمن القومي المصري عبر مضيق باب المندب

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سياسي يمني: لن نسمح بتهديد الأمن القومي المصري عبر مضيق باب المندب سياسي يمني: لن نسمح بتهديد الأمن القومي المصري عبر مضيق باب المندب

قال المحلل السياسي اليمني فهد العريقي، إن مضيق باب المندب شريان حيوي لا يمكن لأي جهة التأثير فيه، خاصة أن هناك التزامات دولية على كل الأطراف الالتزام بها سواء من الجانب المصري أو اليمني، مشيرًا إلى أن لغة التصعيد غير مطلوبة في هذه المرحلة.

وأضاف “العريقي” – خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى سلمان في برنامج “ في يوم” على فضائية “دريم 2″، مساء اليوم الاثنين – أن “اليمن في وضع حساس خاصة في ظل غياب الدولة، والأمن، وعدم تشكيل ، وهذه العوامل تركت مجالًا للفوضى أن تتدخل، لكن في الوقت نفسه هناك عوامل استراتيجية، وشئون إقليمية، لا يمكن المساس بها”.

وأشار إلى أنه مهما تدهورت الأحوال في اليمن، فالشعب اليمني هو الذي سيحمي مضيق باب المندب؛ لأن العلاقات بين مصر واليمن تاريخية، والشعب اليمنى يحمل للشعب المصرى كل القيم والمعانى الطيبة والعديد من الذكريات التي لا يمكن أن ينساها.

وأبدى العريقي تفاؤله على الرغم من تأزم الأمور في اليمن، مؤكدًا أن الأمور لن تصل إلى تهديد الأمن القومي المصري، مشددًا في الوقت ذاته، أنه لا يمكن لفصيل أو جهة التحكم في مصير اليمن، وأملنا في الحكومة القادمة أن تحل كل الخلافات.

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