الحزب الحاكم في السودان يسمي البشير مرشحًا محتملا لانتخابات الرئاسة

اختار حزب المؤتمر الوطني، الحاكم في السودان، الإثنين، خمسة من قادته، بينهم الرئيس عمر البشير، كمرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2015، حسبما أعلن مستشار الرئيس إبراهيم غندور.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي سرت فيه شكوك حول نية البشير الترشح لولاية جديدة.

وقال غندور «كان هناك عشرة مرشحين لانتخابات رئاسة الحزب وبنتيجة تصويت سري تم اعتماد خمسة مرشحين بينهم البشير».

وستتولى هيئات الحزب لاحقا انتخاب أحد هؤلاء القادة الخمسة رئيسًا للحزب.

وفور انتخابه، يصبح رئيس «المؤتمر الوطني» مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية.

ووصل البشير إلى السلطة إثر انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون في 1989.

وهو مطلوب بموجب مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ابادة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية الدائرة في إقليم دارفور في غرب البلاد.

وخضع البشير لعميتين جراحيتين في ركبته الصيف الماضي، مما طرح علامات استفهام حول قدرته على ترؤس البلاد لولاية جديدة.