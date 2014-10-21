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حزب الله يدين تفجيرات كربلاء ويدعو العراقيين للتكاتف بوجه المخططات التفتيتية

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حزب الله يدين تفجيرات كربلاء ويدعو العراقيين للتكاتف بوجه المخططات التفتيتية حزب الله يدين تفجيرات كربلاء ويدعو العراقيين للتكاتف بوجه المخططات التفتيتية

أدان حزب الله الهجمات الإرهابية التي وقعت في العراق، الإثنين، على رأسها تفجيرات مدينة كربلاء، داعيًا الشعب العراقي إلى التكاتف والتلاحم للوقوف بوجه المخططات التفتيتية التي تقف وراء هذه الجرائم.

وقال الحزب، في بيان صحفي مساء الإثنين، «إن جريمة تلو أخرى يرتكبها الإرهابيون التكفيريون في المدن العراقية المختلفة، مفجرين الأسواق والبيوت والمنشآت العامة والخاصة، في حرب إجرامية تستهدف إبادة البشر والحجر، تنفيذًا لأفكار هدّامة ومعتقدات باطلة، وخدمةً لمشاريع خارجية هدفها الأول ضرب الاستقرار في العراق، والقضاء على ما حققه أهله من مكتسبات، بعد سنوات طويلة من الاحتلال الخارجي والإرهاب الداخلي».

وأضاف البيان «اليوم كان الموت الأسود من نصيب العديد من المدن، وعلى رأسها مدينة كربلاء المقدسة، حيث سقط العشرات من الأبرياء شهداء وجرحى بعد تفجير عدة سيارات مفخخة في المدينة».

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