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رامي إمام يفرض حالة من السرية على "العراف"

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رامي إمام يفرض حالة من السرية على "العراف" رامي إمام يفرض حالة من السرية على "العراف"

كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق

يفرض المخرج رامي إمام، حالة من السرية على مسلسل "العراف" الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام، بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم بينهم حسين فهمي وطلعت زكريا.

ويحرص رامي إمام، على عدم تسريب أي تفاصيل عن المشاهد الجاري تصويرها، سعيا منه إلى مفاجأة الجمهور بأحداث المسلسل، حيث امتنع أغلب الممثلين عن الإدلاء بتصريحات حول العمل، أو حتى طبيعة الأدوار التي يلعبونها ضمن أحداثه.

ويقوم رامي إمام حاليا بتصوير مجموعة من المشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وتحديدا في أحياء زفتى والإسكندرية والمندرة، حيث يسعى المخرج إلى الانتهاء من تصوير تلك المشاهد تمهيد للانتقال إلى تصوير المشاهد الخارجية بعدد من شوارع القاهرة.

ويشارك في بطولة العمل محمد إمام، زكى فطين عبدالوهاب، رشا مهدي، أحمد فلوكس، سعيد طرابيك، محمد الشقنقيري، محمد عبدالحافظ، صفاء الطوخي، يوسف فوزي، سامي مغاوري، ودانا حمدان، تأليف يوسف معاطى، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداثه حول نصاب محترف، يخرج من السجن أثناء اندلاع ثورة 25 يناير، ويحاول النصب على البعض، مدعيا معرفته بأمورهم حتى أطلق عليه لقب "العراف"، فيخدمه الحظ ليتولي مناصب قيادية بعد نجاحه في الانتخابات البرلمانية، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.

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