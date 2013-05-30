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خالد الحجر: انتظروا ليلى علوي بشكل مختلف في "فرح ليلى"

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خالد الحجر: انتظروا ليلى علوي بشكل مختلف في "فرح ليلى" خالد الحجر: انتظروا ليلى علوي بشكل مختلف في "فرح ليلى"

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

قال المخرج خالد الحجر، إن الدور الذي تجسده الفنانة ليلى علوى في مسلسل "فرح ليلى"، الذي يتولى إخراجه، دور مختلف تماما عن نوعية الأدوار التي جسدتها في السابق، وسيكون مفاجأة للجمهور.

وأضاف الحجر، أن العمل يحمل كل عوامل النجاح من سيناريو محكم، وممثلين على قدر عال من الاحتراف والتفرغ وإنتاج ضخم، ولفت إلى أنه يكثف تصوير مشاهد المسلسل للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان المبارك، ليكون العمل جاهزا للعرض قبل بدء بث حلقاته أول أيام رمضان بوقت كاف.

وأوضح أنه بدأ تصوير المسلسل قبل نحو شهر، وتسير معدلات التصوير بشكل جيد، مما جعله على ثقة من انتهاء التصوير في المواعيد المحددة له، مشيرا إلى أنه فضل البدء بتصوير المشاهد الخارجية في مدينة الإنتاج الإعلامي، قبل الانتقال إلى تصوير المشاهد الداخلية بعدد من الشقق والمطاعم بمدينة السادس من أكتوبر.

وتتناول قصة المسلسل فكرة حب الحياة وضرورة أن يستمتع الإنسان بحياته ولا يخاف من الغد، ويؤكد على فكرة أن الحياة واحدة ولابد أن يعيشها الإنسان بكل ما فيها، رغم الضغوط التي يمكن أن يواجهها، وذلك من خلال بطلة العمل وعلاقتها بجيرانها وأصدقائها المحيطين بها.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ليلى علوي، عبدالرحمن أبوزهرة، أحمد كمال، سلوى محمد علي، زكي فطين عبدالوهاب والمسلسل قصة وإخراج خالد الحجر، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، ويشارك في إنتاجه "كنج توت" بالتعاون مع مدينة الإنتاج الاعلامي و"آرت فاين".

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