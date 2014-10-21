الحركة الوطنية: جيش مصر سيظل شامخا في مواجهة الارهاب

أكد صفوت النحاس نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام أن الإرهاب لن يثنى الشعب المصري عن استكمال خارطة الطريق والاستحقاق الثالث الانتخابات البرلمانية، ودعم مسيرة التنمية والبناء، مؤكدًا أن جيش مصر سيظل شامخًا في مواجهة الإرهاب.

ونعى النحاس – في بيان صحفي له اليوم – شهداء الحادث الإجرامي الغادر بعد تفجير عناصر إرهابية عبوة ناسفة، راح ضحيتها جنود من القوات المسلحة بشمال سيناء وأصيب آخرون أثناء مرور العربات المكلفة بمهام التأمين بمنطقة السبيل على الطريق الدائري بالعريش.

وأكد النحاس أن مصر لن تخضع وشعبها لن يلين وسيظل جيشها شامخا مهما كانت حيل الإرهاب القذرة، فالشهداء الجدد الذين أُضيفوا لقائمة شهداء الوطن الطويلة لن يزيدونا إلا تصميمًا وإصرارًا على التقدم والرفعة وتوحد كافة طوائف الشعب خلف الجيش والرئيس عبد الفتاح السيسى في مواجهته الإرهاب، واجتثاثه مهما كان توحشه، مشددًا على أن مصر قادرة على القضاء عليهم وتطهير الوطن من عناصرهم الإرهابية.

وطالب النحاس بضرورة القبض على هؤلاء الإرهابيين بأسرع وقت ومحاكمتهم محاكمه عسكرية ناجزة حتى تشفى صدور المصريين.

أ ش أ