كاتب إسرائيلي: أفلام “داعش” تنافس نظيرتها المنتجة في هوليوود

رأى الكاتب الإسرائيلي، “ألون بن ديفيد”، أن الحملة الإعلامية التي يقودها تنظيم “داعش” الإرهابي “ذكية وجديرة، بأن تحظى بجوائز عالم الإعلانات”.

وأشار الكاتب في مقالته المنشورة اليوم الاثنين، بصحيفة “معاريف” الإسرائيلية إلى أن “داعش” ليس تنظيمًا للضعفاء وضيقي الأفق، وهو تنظيم واع للغاية وللصورة التي يريد أن يبثها، بل إن الأفلام القصيرة التي ينتجها التنظيم تنافس مشاهد أفلام “هوليوود”.

وأضاف “بن ديفيد” أن المحتوى الذي يبثه تنظيم “داعش” “يختلف عن ذاك الذي تبثه تنظيمات وحركات أخرى، وهو مغلف بشكل حديث وذكي وكأن هناك فريقًا أصله من الغرب، وهو على علم جيد بالإعلام الحديث، وما يثير اهتمام الرجال الشبان يعمل عند أبو بكر البغدادي”.

وأوضح الكاتب أن قصة “داعش” باختصار هي أنه ليس تنظيمًا يتوجه نحو المقموعين والطبقات الضعيفة في أوساط مسلمي العالم، بل تنظيم يفضل تجنيد المتعلمين منهم.