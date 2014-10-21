بالفيديو - يونايتد يقتنص نقطة من وست بروميتش في الوقت القاتل

نجح مانشستر يونايتد في اقتناص نقطة من مضيفه وست بروميتش ألبيون بالتعادل 2-2 في المباراة التي جمعتهما في ختام مبارايات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي يوم الاثنين.

وبدأ الفريق المضيف بالتسجيل مبكرا عن طريق لاعب الوسط ستيفان سيسيجنون في الدقيقة الثامنة.

لكن مع إنتفاضة الشياطين الحمر، سجل البلجيكي مروان فيلاني هدف التعادل بعد دقيقتين من دخوله الملعب كبديل مع انطلاق الشوط الثاني.

وتقدم وست بروميتش مرة أخرى في الدقيقة 66 عندما سجل مهاجم الفريق سيدو بيرانينو الهدف الثاني.

ورفض يونايتد الخسارة فسجل الهولندي دالي بليند هدف التعادل في الدقيقة 88.

ورفع يونايتد رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز السادس، فيما قفذ ويست بروميتش من المركز الــ18 إلى المركز الــ14 برصيد تسع نقاط.