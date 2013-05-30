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البرازيل تسمح لنيمار بالذهاب إلى برشلونة

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البرازيل تسمح لنيمار بالذهاب إلى برشلونة البرازيل تسمح لنيمار بالذهاب إلى برشلونة

سمح الاتحاد البرازيلي للاعب نيمار دا سيلفا والمنضم حديثا لصفوف برشلونة الإسباني بالذهاب يوم الإثنين المقبل لملعب الفريق من أجل تقديمه للجمهور.

ويستعد المنتخب البرازيلي حاليا للعب في كأس القارات والتي ستقام على أرضه 15 يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن يقدم برشلونة لاعبه الجديد يوم الإثنين حيث سيفتح أبواب ملعبه كامب نو للجماهير من أجل مقابلة نيمار بقميص الفريق الكاتالوني لأول مرة.

وقال كارلوس ألبيرتو بيريرا المنسق الفني لمنتخب البرازيل بأن الاتحاد سمح للاعب بالذهاب لبرشلونة وإجراء كل المقابلات التي يريد إجراءها حتى يعود اللاعب وتركيزه كامل مع المنتخب.

وتقرر سفر اللاعب لإسبانيا بعد مباراة الأحد الودية لمنتخب بلاده أمام إنجلترا والتي ستقام على ملعب الماركانا الشهير بريو دي جانيرو.

يذكر بأن البرازيل ستلعب في كأس القارات والتي ستبدأ منافساتها يوم 15 يونيو بالمجموعة الأولى مع منتخبات إيطاليا والمكسيك واليابان.

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