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زينب أسامة تهدي "مقدرش أعيش" لخطيبها أحمد

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زينب أسامة تهدي "مقدرش أعيش" لخطيبها أحمد زينب أسامة تهدي "مقدرش أعيش" لخطيبها أحمد

الإثنين 20-10-2014 20:27

أعلنت النجمة المغربية زينب أسامة أنها غنت "مقدرش أعيش" لخطيبها أحمد، الذي رافقها خلال تسجيل هذه الأغنية في الستوديو، مشدّدة على أنّها تهديها له تعبيراً منها عن محبتها له.
وعن الإحساس العالي الذي تقدّمه زينب في هذه الأغنية، كشفت عن أنّها غنّتها في أصعب الظروف، خلال مرض خالتها ووجودها في المستشفى، ما جعل إحساسها يفيض بشكل كبير، معتبرة أنّ وجود أحمد كذلك، إلى جانبها، ساعدها كثيراً.
وخصّت زينب "سيدتي نت" ببعض كلمات أغنيتها الجديدة:
"مقدرش أعيش وأنا مش معاه
إزاي هعيش وأنا روحي فيه
مكنش قصدي أزعل معاه
دنا غصب عني بغير عليه".
وعن إمكانية تصوير هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب، استبعدت زينب فكرة التصوير حالياً، مشيرة إلى أنّها ستطرح أغنية أخرى باللون الرومانسيّ، وعلى الأرجح ستقوم بتصويرها.
وعن مشاريعها الجديدة، قالت: "لديّ حفلة كبيرة في 22 من شهر نوفمبر، في المغرب، بمشاركة فنانين كبار.

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