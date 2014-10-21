جاكلين تغني "توبة" لعبد الحليم حافظ مع هاني ثروت

عادت الفنانة اللبنانية جاكلين بعد غياب إلى الساحة الفنية بديو غنائي مع الفنان اللبناني هاني ثروت لأغنية "توبة" الخاصّة بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وعن سبب اختيار جاكلين تجديد أغنية لعبد الحليم، لا أغنية من أرشيفها الغنائي، قالت لـ"سيدتي نت": "أحبّ كلّ أغاني عبد الحليم. وأنا أطلّ من فترة لأخرى، ولست غائبة كما يعتقد البعض. وسبق لي أن جدّدت عدداً من أغنياتي، مثل "خدني عالثلج" وغيرها. وأحببت أن أجدّد أغنية لعبد الحليم". وتابعت: "أحبّ صوت هاني. لذلك اتفقنا على أداء هذه الأغنية معاً. و قد أضفى الفنان محيي الدين الغالي لمساته الخاصّة على الأغنية من خلال آلة القانون".

من جهته، هاني، أشار إلى "سيدتي نت" إلى أنه من الممكن أن يتمّ تصوير الأغنية على المسرح، لا على طريقة الفيديو كليب. وأكد أنه كان متحمّساً لأداء ديو مع جاكلين، كونه يحبّ صوتها كثيراً، وصوتهما يتلاءمان مع بعضهما البعض.

يُذكر أنه تمّ تسجيل الأغنية في ستوديو وليد بغدادي، وهي من توزيع عامر منصور.

وعن إمكانية تجديد أغنية أخرى قالا: "ننتظر أصداء أغنية "توبة". ومن الممكن أن نجدّد أغنية لم يسبق أن تمّ تجديدها من قبل". وأضافا: "سنعمل على دعم الأغنية عبر المقابلات التلفزيونية، وسنطرحها في الإذاعات أيضاً على أمل أن تلاقي الصدى الذي نتمناه".