من يتحدث بلسان لقاء الخميسي على فيس بوك؟

فوجئت الممثلة المصرية لقاء الخميسي ببعض أصدقائها يتصلون بها ليخبروها أنّ هناك حساباً مزيفاً على موقع "فيس بوك" يحمل اسمها ويقوم أحد الأشخاص بالتّواصل مع الجمهور عن لسانها، علماً أنّ لقاء لا تمتلك سوى حساب واحد فقط تتواصل من خلاله مع الجميع.

وبالفعل وجدت لقاء الحساب المزيف ولاحظت أنّ هناك شخصاً وهمياً ينتحل شخصيتها ليتواصل مع الناس ويقوم بتزويدهم بمعلومات خاطئة عنها، الأمر الذي دفعها إلى تحذير الجميع من خلال صفحتها الرسمية على "الفيس بوك" من أنّ هناك حساباً آخر مزيف باسمها.

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