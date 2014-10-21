ما الذي أسهم في ابتعاد سمير الناصر عن الدراما؟

أكّد الممثل السعودي سمير الناصر في تصريح خاص لـ "سيدتي نت"، أنّ هناك عدة عوامل تداخلت مع بعضها، أدّت إلى غيابه وعدم ظهوره في الأعمال الدرامية السعودية أو الخليجية خلال العامين الماضيين.

وعن سر غيابه قال: "من المؤكّد أنّ هناك عوامل عدة، أسهمت بشكل أو بآخر في ابتعادي عن ساحة الدراما المحلية والخليجية، ومنها عوامل خارجة عن إرادتي، منها قلة الإنتاج الدرامي الخليجي"موضحاً: "فهناك هبوط على مستوى الإنتاج، وهو ملحوظ في عدد الأعمال المحلية والخليجية هذا العام، بالمقارنة مع السنوات السابقة، لهذا نجد أنّ بعض القنوات الفضائية اتّجهت إلى الاستعانة بالأعمال التي تمّ عرضها سابقاً، على عكس الدراما المصرية والسورية التي استمرّت في دورة الإنتاج، على الرغم من الأزمات التي حدثت في هاتين الدولتين، لكن ما زال نشاطهما مستمراً، وذلك من خلال التكتلات الموجودة، أو ما يعرف "بالقروبات" أي أنّ يكون للمخرج أو المنتج مجموعة محددة ترافقه دائماً ويعمل أعضائها مع بعضهم البعض في أكثر من عمل".

وأضاف قائلاً: "كما تشهد الساحة الآن نقصاً في عدد المنتجين المنفذين للأعمال، وبالتالي، مجموعة من هؤلاء الممثلين والممثلات يعملون مع منتج بعينه لفترة زمنية طويلة، فالمنتج المنفّذ أصبح هو المسيطر على من يرغب بالمشاركة في أعماله. وشاشة التلفزيون خير دليل على ذلك، إذ نجد تكرار نفس الممثلين والممثلات في أكثر من مسلسل".

وأوضح الفنان سمير الناصر إلى أنّ هناك عاملاً آخراً أسهم كثيراً في ابتعاده عن هذه الساحة، فقال: "من الأسباب التّي كان لها دوراً في ابتعادي، تعرّضي لوعكة صحية تسبّبت في إجراء عملية جراحية في القلب، وهذه كانت لها بعض التأثير على ابتعادي خلال العامين الماضيين، ولكن كان هناك جانباً إيجابياً للابتعاد، وهو الالتفات إلى الأسرة، لأعطيها بعض من الوقت الذي تستحقه".