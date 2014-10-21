كاترينا كيف ورانبير كابور إلى القفص الذهبي قريباً

بعد علاقة حبّ طويلة، جمعت الثنائي البوليوودي Katrina Kaif و Ranbir Kapoor ، قرّرا أن يتزوّجا في فبراير عام 2015.

وتقول مصادر مقرّبة من الثنائيRanbir و Karina إنهما يخططان للزواج من خلال إقامة حفل زفاف ضخم يضمّ الأهل والأصدقاء.

وكانت Katrina البالغة من العمر 30 عاماً، قد انتقلت للعيش مع Ranbir البالغ 31 عاماً ليرسما لاحقاً حياتهما المستقبلية من خلال الارتباط الرسمي.



يُذكر أنّ Ranbir يقوم حالياً باستكمال تصوير مشاهد فيلمه الجديد ROY ليعرض في صالات السينما الهندية، في يوم 13 فبراير من عام 2015، حيث يُشاركه البطولة كلّ من Jacqueline Fernandez وArjun Rampal.

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