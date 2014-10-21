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باتشيكو: شاهدت نفس أخطاء الزمالك السابقة أمام دجلة .. ولم أتدخل

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باتشيكو: شاهدت نفس أخطاء الزمالك السابقة أمام دجلة .. ولم أتدخل باتشيكو: شاهدت نفس أخطاء الزمالك السابقة أمام دجلة .. ولم أتدخل

أكد جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أن وجوده على مقاعد البدلاء أمام وادي دجلة بالجولة الخامسة لم يكن له أي أثر فني على المباراة التي انتهت 0-0 بين الفريقين.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي: "أثق في محمد صلاح تماما على قدرته على إدارة المباراة، لم يكن لي أي دخل فني على الإطلاق".

وأضاف "وجودي على دكة البدلاء كان لمنح الثقة للاعبين والجهاز الفني فقط".

وتابع "شاهدت مباريات الزمالك السابقة، ووجدت أخطاء مكررة ولكني لم أتدخل احتراما للجهاز الفني بقيادة محمد صلاح في هذه المباراة".

وأشار المدرب البرتغالي "دجلة قدم مباراة دفاعية الكرة مع الزمالك معظم الوقت ولكن لدينا مشكلة في إنهاء الهجمات".

وأتم "علمت المشكلة وسأقوم بالعمل عليها في الأيام المقبلة".

وتعاقد الزمالك مع باتشيكو خلفا لحسام حسن المدير الفني الذي تمت إقالته.

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