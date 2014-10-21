صدقي يرد على باتشيكو: لم نلعب مباراة دفاعية أمام الزمالك

أوضح حمادة صدقي المدير الفني لوادي دجلة أن فريقه لم يلعب مباراة دفاعية بحسب ما أكده جيمي باتشيكو مدرب الزمالك.

وتعادل الزمالك سلبيا مع وادي دجلة في أول ظهور لباتشيكو على مقاعد البدلاء الذي ترك إدارة اللقاء لمحمد صلاح المدرب العام.

وقال صدقي في المؤتمر الصحفي: "لم نلعب مباراة دفاعية ولم أحضر للدفاع فقط، لقد جئت للتمركز وخلقت أكثر من فرصة لفريقي".

وكان باتشيكو قد أكد أن دجلة لعب مباراة دفاعية وتمركز لاعبوه في وسط ملعبه. (طالع تصريحات)

وأضاف "وصلنا لمرمى الزمالك مرتين في الشوط الأول وأخرى في الثاني .. ولعبت على الهجمات المرتدة ونجحنا في ذلك".

وأشار مدرب سموحة السابق "توليت تدريب دجلة منذ 12 يوما وبمساعدة زملائي فرضنا شخصيتنا على الفريق".