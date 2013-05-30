المحمدي: بقائي في سندرلاند بات صعبا بقدوم دي كانيو

أكد أحمد المحمدي الجناح المصري الدولي أن قدوم دي كانيو جعل بقائه مع سندرلاند أكثر صعوبة، ما يعزز من فرص انتقاله بشكل نهائي لهال سيتي.

وقال المحمدي في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس :"الوضع بات صعبا بعد قدوم دي كانيو، فهو لديه قواعد مختلفة وشخصية مختلفة، كل شئ مختلف".

وكان دي كانيو قد تولى مسؤولية تدريب سندرلاند خلفا لمارتن أونيل في مارس الماضي وقاده للبقاء في الدوري الممتاز.

وتابع المحمدي "أنت أفضل لاعب في الموسم وصعدت للدوري الممتاز وأنت سعيد والآن مهم أن تبدأ سعيدا، لذلك أريد البقاء في هال حيث أن الجماهير والمدرب واللاعبين جميعهم رائعين".

وامتدح المحمدي مدربه ستيف بروس بقوله "بروس مدرب رائع ذو شخصية رائعة لقد جلس معي وقال لي إذا أردت البقاء في إنجلترا لفترة طويلة عليك أن تستمع لمدربك وتركز على كرة القدم فقط".

وكان هال سيتي قد أعلن عن اتفاقه مع سندرلاند بشأن ضم المحمدي مقابل 2 مليون جنيه إسترليني ويتبقى الآن فقط موافقة اللاعب على البنود الشخصية للإنضمام للنمور.

وأضاف المحمدي "الأمور الآن في يد وكيل أعمالي ، لكنني أود اللعب مع ستيف بروس حيث أن الناس هنا في هال رائعين".

يذكر بأن المحمدي قدم موسما قويا مع هال حيث شارك مع الفريق في 41 مباراة وسجل 3 أهداف جعلت جمهور الفريق يختاره أفضل لاعب في الفريق هذا الموسم.