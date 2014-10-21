“الجحلان” لـ”الوروارى”: الرئيس السيسى قال “لا أستطيع التدخل فى قضايا ينظرها القضاء”

قال د. عبد الله الجحلان نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب وأمين عام هيئة الصحفيين السعوديين نحن في مرحلة خطيرة جداً تتطلب تكاتف جهود الإعلاميين العرب لما فيه صالح بلادنا ، مشيراً إلى أن وفد الاتحاد خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي طالب منه الإفراج عن الصحفيين المحتجزين ، مشيراً إلى أنه قال لنا ” لا استطيع التدخل فى قضايا منظورة أمام القضاء ننتظر كلمة القضاء وحينها نحدد الموقف المناسب ”.

وأضاف الجحلان ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث معنا عن دور الإعلام وأهميته فى تشكيل الوعى لدى المواطن العربى ، مضيفاً أنه تحدث عما يهدد المنطقة العربية من أخطار، وكذلك للأوضاع فى ليبيا وسوريا، وأن ما حدث فى مصر فى ٣٠ يونيو أفسد جزءاً كبيرا من المخططات التى كانت تهدد المنطقة.

وأشار الجحلان إلى أن الرئيس السيسى طالب الصحفيين العرب بالتحلى بالضمير المهنى والوطنى، وقبل كل ذلك الضمير الفكرى، وأن يكون الصحفى مستوعبا لكافة معطيات الواقع الحالى والأخطار التى تهدد الأمة العربية وأن يتناول القضايا من منطلق المسئولية والإحساس بذلك.

وتابع أن اتحاد الصحفيين العرب على مدى 50 سنة له جهود إيجابية كبيرة لدعم تطلعات الإعلاميين ، موضحاً أن إنجازات الاتحاد يشعر بها أبناء المهنة في كل قطر عربي .