مذكرة بين «الثقافة» والقوات المسلحة لتعزيز الهوية لدى الشباب

وقعت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والقيادة العامة للقوات المسلحة أمس مذكرة تفاهم مشترك في مجال تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب بمقر ديوان عام الوزارة في أبوظبي.

تأتي الاتفاقية لدعم مشروع الخدمة الوطنية والاحتياطية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لدى وزارة الثقافة بصفتها الجهة الحكومية المعنية بترسيخ الهوية وتعزيز الولاء والانتماء ومسيرة التنمية الثقافية والمجتمعية وذلك ضمن تحقيق المصلحة العامة وتوطيد روابط الشراكة والتكامل بين الطرفين.

وقع الاتفاقية عن الوزارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع فيما وقعها من جانب القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

حضر توقيع الاتفاقية عفراء محمد الصابري وكيل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والعميد الركن محمد إبراهيم الملا من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

أولويات

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بدور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في الاهتمام بدور الشباب في المجتمع لوضعه أمور إعدادهم وتنميتهم وتمكينهم في مقدمة الأولويات، كما ثمن معاليه توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بإصدار مشروع القانون الاتحادي والذي تنفذه القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي يسهم في ترسيخ مفهوم حب الوطن كما يصب في الصالح الوطني وخدمة الوطن بصورة كبيرة وتعزيز الولاء والانتماء ومشاركة الشباب في واجب الدفاع عن وطنهم.

وقال معاليه ان أبناء الوطن من الشباب الذين انتسبوا للخدمة في الدفعة الاولى من المشروع بالاضافة إلى الاعداد الكبيرة التي رغبت في الالتحاق بالخدمة ولم يتسنَّ لهم الانضمام لها قد برهنوا أنهم على أهبة الاستعداد لتلبية نداء الوطن للدفاع عن أرضه وهو استعداد ينطلق من ولائهم وانتمائهم المطلق لقيادتهم الرشيدة والتفافهم تحت رايتها وإيمانهم العميق بمبادئها وأهدافها مؤكداً أن جميع أبناء الوطن اثبتوا انهم يدركون جيداً قيمة الأمن والأمان التي يحظى بها وطننا الغالي وأن الحفاظ عليها يتطلب تكاتف الجميع وعليه فإن التزود بالانضباط والمبادئ العسكرية يعد غاية مهمة وملحة خاصة لدى فئة الشباب.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن مذكرة التفاهم بين وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والقيادة العامة للقوات المسلحة «هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية» تتضمن العديد من أوجه التعاون منها التنسيق والمشاركة في إعداد البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات التخصصية وتبادل الخبرات في مجال تعزيز الهوية والتوعية الثقافية وإبراز دور الخدمة الوطنية والاحتياطية من خلال إقامة الندوات وورش العمل المشتركة إضافة إلى التعريف بالخدمة الوطنية والاحتياطية ونشر ثقافتها والتوعية بأهدافها على المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة.

كما تتضمن ايضاً المذكرة الاستفادة من القاعات والمرافق الثقافية التابعة للوزارة لإقامة الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الهيئة بهدف تعميق الوعي الثقافي بالخدمة الوطنية والاحتياطية والتوعية الثقافية إضافة إلى الاستفادة من مبادرات الوزارة مثل «مجلة مبدع ومبادرة القوافل وصيف بلادي وملتقيات تعزيز الهوية الوطنية وورش السنع والملتقيات والمؤتمرات وغيرها من مبادرات الوزارة» في نشر الوعي الثقافي والوطني.

رئيس هيئة الخدمة الوطنية يشيد بدور وزارة الثقافة

أشاد اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالدور الذي تقوم به وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في مجال تعزيز الهوية الوطنية ودعم قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة في نفوس شباب الوطن مؤكداً أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من شأنها تعزيز التعاون بين الوزارة والقيادة العامة للقوات المسلحة متمثلة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وبموجب هذه الاتفاقية ستضع وزارة الثقافة كافة الامكانيات الكبيرة التي تمتلكها لخدمة الشباب وتوعيتهم بقيمة وأهمية مشروع وقانون الخدمة الوطنية.

اهتمام

وثمن اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان اهتمام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بتوقيعه مثل هذه الاتفاقية التي ستمكن من شراكة استراتيجية بين الوازرة والقيادة العامة للقوات المسلحة لما فيه خير أبناء الوطن مؤكداً حرص هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على تفعيل بنود هذه المذكرة في اقرب وقت من خلال الأنشطة والفعاليات والبرامج بحيث يستفيد منها أبناء وبنات الوطن.

برامج مشتركة

حرص الجانبان على ان تتضمن المذكرة التعاون في إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة للتوعية الثقافية للخدمة الوطنية مثل مواد فيلمية وأغان وطنية وإعلانات قصيرة «مرئية ومسموعة ومقروءة» والتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة في دعم وتطوير العمل في مجال المكتبات ومراكز المعلومات للحصول على خدمات معرفية متميزة عبر قنوات مبتكرة وفعّالة وضمان جودة المخرجات بما يسهم في رفع مستوى الوعي الثقافي بالدولة في كل ما يخص مجالات عمل القوات المسلحة والوزارة.