تقرير قضية إهانة الرئيس: صوت باسم يوسف في حلقات "البرنامج" جاء دون مونتاج

مصدر قضائي: التقرير ورد في 156 ورقة.. وسيتم فحصه وتقديم مذكرة التصرف للنائب العام

كتب : الوليد إسماعيل منذ 33 دقيقة

تسلم المستشار محمد السيد خليفة المحامي العام بمكتب النائب العام، التقرير الفني للتسجيلات الخاصة بحلقات الإعلامي باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج"، التي باشر بشأنها التحقيقات معه في قضية إهانة الرئيس وازدراء الأديان.

وقال مصدر قضائي إن التقرير ورد في نحو 156 ورقة، وخلصت نتيجته إلى أن الصوت الوارد بالتسجيلات هو صوت باسم يوسف بالفعل، ولا توجد أعمال مونتاج عليه.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم فحص التقرير خلال الأيام المقبلة، وتقديم مذكرة التصرف في التحقيقات للنائب العام خلال أيام.

وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل يوسف بكفالة 15 ألف جنيها على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له تهمتي ازدراء الدين الإسلامي وإهانة رئيس الجمهورية، خلال حلقات برنامجه الساخر "البرنامج" الذي يقدمه على شاشة قناة cbc.