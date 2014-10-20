مجهولون يشعلون النار في محل كهربائي بكفر الشيخ

أشعل مجهولون النيران في محول كهربائي “كومباكت” يقع على جانب الطريق الدولي الساحلي بمركز مطوبس بكفر الشيخ ما أدى إلى انقطاع الكهرباء، وعلى الفور تم استدعاء هندسة الكهرباء وإصلاحه وعودة التيار الكهربائي مرة ثانية.
وكان الرائد حمدى أبو رية رئيس مباحث مركز مطوبس قد تلقى بلاغا يفيد بوجود أحتراق في محول كهربائى بجانب الطريق الدولى الساحلى بقرية سيدى إبراهيم الدسوقى “شباب الخريجين”.
وأثبتت المعاينة الأولية وجود حريق بالكابل الأرضى الخاص بالمحول الكهربائى “الكومباكت” بطول نصف متر وآثار مواد بترولية بالمكان.
تحرر محضر رقم 9513 لسنة 2014 م إدارى مركز مطوبس، وتولت النيابة للتحقيق.