مجهولون يشعلون النار في محل كهربائي بكفر الشيخ

أشعل مجهولون النيران في محول كهربائي “كومباكت” يقع على جانب الطريق الدولي الساحلي بمركز مطوبس بكفر الشيخ ما أدى إلى انقطاع الكهرباء، وعلى الفور تم استدعاء هندسة الكهرباء وإصلاحه وعودة التيار الكهربائي مرة ثانية.