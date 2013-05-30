كاظم ونجوى ونانسي وعاصي وكارول نجوم مهرجان جرش

أعلنت إدارة مهرجان جرش الدولي للثقافة والفنون في مؤتمر صحفي حاشد عقده رئيس اللجنة الوطنية العليا لمهرجان جرش الدولي للثقافة والفنون العين عقل بلتاجي، ومديره العام ومديرعام المركز الثقافي الملكي محمد أبو سماقه في فندق ريجنسي بالاس، عن برنامج دورتها المقبلة الثامنة والعشرين التي ستنطلق في إفتتاح رسمي كرنفالي مهيب برعاية ملكية سامية مساء السادس والعشرين من حزيران لغاية مساء اليوم السادس من تموز المقبلين.

بلتاجي: إشعال شمعة أفضل من لعن الظلام

وأكد رئيس اللجنة الوطنية العليا العين عقل بلتاجي في كلمة خاصة أن "دورة هذا العام ستبدأ في أجواء مضطربة لا تخفى على أحد، لكن إيماناً من القائمين على المهرجان بدور الفكر والفن والثقافة في التنوير الإنساني، ولإيمانها بأن إشعال شمعة مضية تنويرية أفضل ألف مرة من لعن الظلام، هي مستمرة في إقامة المهرجان بتميز ونجاح عاماً بعد آخ"ر.

وبين أبو سماقه أنه سيقام في دورة 2013 الثامنة والعشرين من مهرجان جرش الدولي للثقافة والفنون أكثر من (60) فعالية ثقافية من بينها إفتتاح معرض للكتاب تقام فيه حفلات توقيع أدبية لأحدث وأهم المؤلفات في مسرح زيوس، ومعارض للحرف اليدوية والفنون التشكيلية يشارك فيها حوالي ال (140) فنان وفنانة وحرفي وحرفية، بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين وإتحاد الناشرين الأردنيين، وستقدم أيضاً أكثر من (150) فرقة عالمية وعربية ومحلية عروضها مجاناً في الساحة الرئيسة.

الساهر في جرش للمرة الثامنة

وسيحيي ليالي المسرح الجنوبي أهم النجوم العرب مثل الفنان كاظم الساهر، وهو المطرب العربي الوحيد الذي يشارك فيه للمرة الثامنة، والفنانة نجوى كرم والفنانة نانسي عجرم والفنان عاصي الحلاني والفنانة كارول سماحة التي تشارك للمرة الأولى والفنان أيمن زبيب والفنانة دينا حايك كما سيحيي نجوم الأردن أجمل الليالي على المسرحين الجنوبي والشمالي خاصةً ديانا كرزون وأسامة جبور ونهاوند.

أبو سماقه: لا نختار نجوم جرش حسب جنسياتهم

غياب نجوم الخليج

الصحافيون كانوا حاضرين بقوة في المؤتمر، حيث طرحت عدّة أسئلة من بينها ما إذا كانت مغالاة نجوم الخليج العربي، هي سبب غيابهم عن دورة هذا العام التي غلبت عليها السمة اللبنانية، فأجاب أبو سماقة قائلاً: أؤكد أننا لا نهتم بجنسية الفنانين المشاركين، بل نختارهم بناءً على رصيدهم الفني المميز،و على شعبيتهم الجماهيرية، ونجوم دورة مهرجان جرش لهذا العام هم نجوم صف أول في العالم العربي، ومعروفون بتميزهم وشعبيتهم،ويتمتعون بقبول جماهيري.

مشاركة ديانا كرازون

ورداً على سؤال حول أسباب مشاركة ديانا كرازون للعام الثاني على التوالي في مهرجان جرش في حفل مشترك مع المطرب الأردني أسامة جبور أجاب محمد أبو سماقه: تحقيقها نجاحاً مميزاً في مهرجان جرش 2012 الماضي وراء طلبنا لها للغناء ثانيةً هذا العام.

وفي ختام حديثه أكد مجدداً حق الإنسان العربي والشعوب العربية في الفرح، وإهداء الفرح هو واجب المهرجان الأول غير الرامي للربح إطلاقاً منذ إنشائه قبل عقود من الزمن لهذا حرصت إدارة المهرجان على أن تباع تذاكر النجوم والمشاهير العرب الكبار والفرق العالمية الكبيرة والفعاليات الأخرى بأسعار زهيدة، تبدأ من ثلاثة دولارات وتنتهي بما لا يتعدى الخمسة وعشرين دولاراً حتى يتمكن كل إنسان من الإستمتاع بالفن والإبداع الذي يحبه.