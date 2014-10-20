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رئيس جامعة الإسكندرية: أسباب وظروف صحية وراء استقالتي من منصبي

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رئيس جامعة الإسكندرية: أسباب وظروف صحية وراء استقالتي من منصبي رئيس جامعة الإسكندرية: أسباب وظروف صحية وراء استقالتي من منصبي

رئيس جامعة الإسكندرية

أعلن رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور أسامة إبراهيم، أنه تقدم اليوم الإثنين بالاستقالة من منصبه لوزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، لظروف صحية.

وقال إبراهيم – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – “هناك أسباب وظروف صحية دفعتني للاستقالة من منصبي وتوجيه اعتذار مكتوب لوزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق عن الاستمرار في مباشرة مهام عملي”.

وأضاف، “احتاج إلى الحصول على قسط من الراحة بعد تأثري خلال الفترة الماضية ببعض الوعكات الصحية التي دفعتني إلى حسم قراري اليوم والاعتذار عن الاستمرار في رئاسة الجامعة، على أن يتم البت في أمر الاستقالة غدا الثلاثاء من المجلس الأعلى للجامعات”.

وكان رئيس جامعة الإسكندرية قد عقد مؤتمرا صحفيا اليوم لتوضيح ملابسات واقعة انسحاب أطباء قسم الطوارئ بمستشفى سموحة الجامعي أثناء زيارة محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدى للمستشفى.

أ ش أ

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