تدشين الجبهة الوطنية لطلاب مصر لتوحيد القوى الطلابية بالجامعات

اتفق طلاب أحزاب الكرامة، والتجمع، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وأندية الفكر الناصري بالجامعات، على توحيد جهود القوى الطلابية بتشكيل حركة جديدة أطلقوا عليها «الجبهة الوطنية لطلاب مصر».

وقال الطلاب في بيان مشترك، أصدروه، الاثنين، إن أولى خطوات التحالف بدأت بإعداد مشروع وثيقة الجبهة والتي تهدف إلى تنظيم العمل الطلابي بالجامعات وتصحيح مسار الحركة الطلابية المصرية والتي وصفوها بأنها «وقعت فريسة بين فكي جماعات العنف والتطرف بالجامعات ودكتاتورية النظام»، ورسم رؤية طلابية سياسية اجتماعية شاملة.

وأضاف الطلاب أنهم اتفقوا على توسيع قاعدة المشاركة في الجبهة بدعوة قوى طلابية أخرى لاجتماع عاجل خلال اليومين القادمين، وفتح سبل اتصال ببعض رؤساء اتحادات طلاب الجامعات، مشيرين إلى أنه من المنتظر عقد مؤتمر صحفي عقب الاتفاق على كافة بنود الوثيقة لإعلانها للرأي العام ومخاطبة السلطة وإدارة الجامعات لإنهاء حالة الاحتقان الموجودة بالجامعات.