أخبار عاجلة

بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج -
«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف -
محافظ القاهرة يقود حملة إزالة لإنشاءات على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

تدشين الجبهة الوطنية لطلاب مصر لتوحيد القوى الطلابية بالجامعات

  • مصر
  • 17
Google+ Print
تدشين الجبهة الوطنية لطلاب مصر لتوحيد القوى الطلابية بالجامعات تدشين الجبهة الوطنية لطلاب مصر لتوحيد القوى الطلابية بالجامعات

اتفق طلاب أحزاب الكرامة، والتجمع، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وأندية الفكر الناصري بالجامعات، على توحيد جهود القوى الطلابية بتشكيل حركة جديدة أطلقوا عليها «الجبهة الوطنية لطلاب ».

وقال الطلاب في بيان مشترك، أصدروه، الاثنين، إن أولى خطوات التحالف بدأت بإعداد مشروع وثيقة الجبهة والتي تهدف إلى تنظيم العمل الطلابي بالجامعات وتصحيح مسار الحركة الطلابية المصرية والتي وصفوها بأنها «وقعت فريسة بين فكي جماعات العنف والتطرف بالجامعات ودكتاتورية النظام»، ورسم رؤية طلابية سياسية اجتماعية شاملة.

وأضاف الطلاب أنهم اتفقوا على توسيع قاعدة المشاركة في الجبهة بدعوة قوى طلابية أخرى لاجتماع عاجل خلال اليومين القادمين، وفتح سبل اتصال ببعض رؤساء اتحادات طلاب الجامعات، مشيرين إلى أنه من المنتظر عقد مؤتمر صحفي عقب الاتفاق على كافة بنود الوثيقة لإعلانها للرأي العام ومخاطبة السلطة وإدارة الجامعات لإنهاء حالة الاحتقان الموجودة بالجامعات.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية