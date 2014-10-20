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مصرع طالب عقب خروجه من مدرسته في ظروف غامضة بالمنيا

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مصرع طالب عقب خروجه من مدرسته في ظروف غامضة بالمنيا مصرع طالب عقب خروجه من مدرسته في ظروف غامضة بالمنيا

مديرية أمن المنيا

شهدت قرية شوشة التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، مقتل طالب بالثانوي عقب خروجه من المدرسة.

وقالت التحريات الأوليه للمباحث أن مشاجرة وقعت بينه وزملائه بعد إنتهاء اليوم الدراسي، وأن المجني عليه طالب منازل، وتم ضبط المتهمين وجار التحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقي مأمور مركز شرطة سمالوط، بلاغاً من المستشفي العام، بوصول مصعب محمد عبد القادر 17 سنة طالب بالصف الثانوي جثة هامدة.

وكشفت تحريات المقدم محمود الجيار رئيس مباحث سمالوط،وقوع مشاجرة بين الطالب و 5 من زملائه بالقرب من مدرسة شوشة الثانوي، عقب إنتهاء اليوم الدارسي وقام أحدهم بطعنه بمطواة، وتم ضبط المتهمين وجاري التحقيق معهم لمعرفة الملابسات.

وأكد رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن الطالب المجني عليه “منازل” وأن المشاجرة وقعت خارج المدرسة وعلي مسافة بعيدة منها، وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من إدارة سمالوط التعليمية للتحري.

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