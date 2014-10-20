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الرئيس الصيني يرأس اجتماع قادة الاقتصاد للأبيك

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الرئيس الصيني يرأس اجتماع قادة الاقتصاد للأبيك الرئيس الصيني يرأس اجتماع قادة الاقتصاد للأبيك

الرئيس الصيني شي جين بينج

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين قانج اليوم الاثنين أنه من المقرر أن يترأس الرئيس الصيني شي جين بينج اجتماع قادة الاقتصاد لمنتدى التعاون الاقتصادي آسيا – الباسفيك الذي من المقرر عقده في بكين يومي 10و11 من شهر نوفمبر القادم.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه سيحضر القادة وممثلو الدول الأعضاء في الأبيك الاجتماع الذي يعقد تحت عنوان ” تشكيل المستقبل من خلال شراكة آسيا والباسيفيك” ، كما سيلقى شي خطابات في قمة المسؤولين التنفيذيين للأبيك وحوار مجلس الأبيك الاستشاري للأعمال مع القادة الذي يعقد يومي 9 و10 نوفمبر.
> يشكل أعضاء الأبيك ال21 ، ومن بينهم الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا ، أكثر من نصف الناتج الاقتصادي للعالم و40 في المائة من سكان العالم و46 في المائة من إجمالي التجارة العالمية.

أ ش أ

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