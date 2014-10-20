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أزمة ' لغة ' في مؤتمر الزمالك ودجلة

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أزمة ' لغة ' في مؤتمر الزمالك ودجلة أزمة ' لغة ' في مؤتمر الزمالك ودجلة

نشبت أزمة في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك ووادي دجلة بسبب منع محمد السكران مراقب المباراة حضور محمد صلاح المدرب العام للفريق.

صلاح كان ينتظر أن يترجم للغة الإنجليزية إلى مدرب الأحمال مارسيو سامبايو، ولكن السكران ظن أن سامبايو هو المترجم الخاص لجيمي باتشيكو المدير الفني.

ونقل مراسل FilGoal.com أن مراقب المباراة ظن أن سامبايو مصري سيقوم بالترجمة من العربية إلى البرتغالية ورحل محمد صلاح عن المؤتمر تنفيذا للوائح وبقى جيمي باتشيكو ومدرب الأحمال وكلاهما يتحدث البرتغالية والثاني يجيد الإنجليزية.

واندلعت أزمة لعدم وجود من يترجم اسئلة الصحفيين من العربية للإنجليزية إلى سامبايو والذي بدوره يترجم الإنجليزية إلى البرتغالية.

وتطوع أحد الصحفيين لترجمة أسئلة الصحفيين من العربية إلى الإنجليزية لسامبايو ثم يقوم الأخير بترجمتها لباتشيكو الذي لا يتحدث سوى البرتغالية.

وتعادل الزمالك سلبيا مع وادي دجلة في مباراة الجولة الخامسة من الدوري المصري.

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