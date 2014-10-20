«عالم من الأزياء» في «مول الإمارات»

استضاف "مول الإمارات" أمسية استثنائية ضمن فعاليات "عالم من الأزياء 2014"، حيث عرض مصمم الأزياء العالمي "إيلي تاهاري" Elie Tahari أحدث تصاميمه لهذا الموسم بالتزامن مع تدشين أول بوتيك له في "مول الإمارات". ثم شاهد الحضور عرض أزياء "بي سي بي جي - ماكس أزريا" BCBG Maz Azria التي خطف الأنظار بأزياء راقية. وفي ختام الأمسية استضافت "تيفاني آند كو"Tiffany&Co. فعالية خاصة لعرض تصاميم الطلبة المتأهلين في مسابقة تصميم الأزياء تحت رعايتها. وستقوم دار الأزياء البريطانية "تيد بيكر" Ted Baker بعرض مجموعة عصرية حصرية عند مساء اليوم عند السابعة، مثلما ستعرض دار الأزياء الفرنسية "هيرفيه ليجيه" Herve Leger أحدث تشكيلة من فساتين الباندج التي تشتهر بها عند الساعة الثامنة مساء. وطوال شهر أكتوبر يحتفل «مول الإمارات» بأزياء موسم الخريف/الشتاء مع فرصة فوز المتسوقين بجولة تسوق بقيمة تصل إلى 100,000 درهم، لذلك لاتدعو فرصة زيارة المول تفوتكم في حال كنتم في الإمارات.