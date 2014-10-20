الصحفيين العرب يمنح محلب درع اليوبيل الذهبي ويشكر السيسي على استقباله

وأضاف فى كلمته خلال الإحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مساء اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ” نقول للصحفيين العرب في فلسطين الذين يقتلون يوميا ، نحن معكم وسنناضل من أجلكم ومن أجل فلسطين الحبيبة، وكل من يتعرضون للاضطهاد والقتل في جميع الدول العربية ، ونشكر حسن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظرته الإيجابية للمستقبل”.

> وقال حاتم زكريا الأمين العام للاتحاد ” ان الاتحاد قاوم محاولات الاختراق ، وفكرة التأسيس جاءت بدعوة قرأت المستقبل من جانب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، ولكن لم نستوعب درس النشأة بتسرب خلافات الدول العربية للاتحاد”.

> وأكد أن رسالة الصحافة تقتضي الموضوعية والالتزام بالحرية والمسؤولية ، مطالبا برفع الكفاءة المهنية في عصر العولمة ،

> وكشف عن اعتزام الاتحاد إنشاء مرصد صحفي لتطوير الأداء بالتعاون مع كليات الإعلام العربية.

> ثم قام زكريا بتسليم درع اليوبيل الذهبي للاتحاد لرئيس الوزراء إبراهيم محلب ، وكرم الاتحاد الأستاذ محمد حسنين هيكل والأستاذ مكرم محمد أحمد (مصر) ، والدكتور صابر فلحوط (سوريا) ، وراكان المجالي (الأردن) ، ومحبوب على (اليمن) ، وحسن البطل (فلسطين) ، وفاطمة حسين العيسى (الكويت) ، فضل الله محمد فضل (السودان) ، طلال سلمان (لبنان).

> وشمل وفد اتحاد الصحفيين العرب أعضاء الأمانة العامة للاتحاد وهم : أحمد يوسف بهبهاني رئيس الاتحاد ونقيب الصحفيين بالكويت ، حاتم زكريا الأمين العام (مصر) ، ونواب رئيس الاتحاد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين بالعراق ، وعبد الله البقالي نقيب الصحفيين بالمغرب، وطارق المومني نقيب الصحفيين بالأردن، ومحمد يوسف نقيب الصحفيين بالإمارات ، والدكتور عبد الله الجحلان أمين عام هيئة الصحافة السعودية، والأمناء المساعدون الدكتور عبد الناصر النجار نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ياسين المسعودي نقيب الصحفيين اليمنيين ، ام كلثوم مصطفى (موريتانيا) ، كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين بمصر..

> وكان الاتحاد قد تأسس استجابة لدعوة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في مؤتمر القمة العربية الأول في يناير عام 1964 عندما قال ” لقد جاء دور المثقفين لتوحيد القاعدة الجماهيرية بتشكيل اتحاداتهم المهنية لصيانة وحدة هذه القاعدة الشعبية من خلافات الأنظمة مستقبلا”.

وفى نهاية الإحتفال تم تسليم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء درع اليوبيل الذهبى للإتحاد