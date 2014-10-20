مساعد الآمين العام للامم المتحدة : «داعش» ترتكب جرائم إبادة بالعراق

أعرب إيفان سيمونوفيتش مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق إزاء العواقب الخطيرة الناجمة عن الأعمال المرتكبة من جماعة داعش والمجموعات المسلحة المرتبطة بها ضد المدنيين.

وفي ختام زيارته للعراق قال سيمونوفيتش إن الجماعات التكفيرية المعروفة باسم داعش تقوم بترويع السكان في المناطق التي تسيطر عليها أو تقاتل فيها، وفرض تدابير وحشية عليهم مستندة إلى تفسيرها الخاطئ والمتطرف للإسلام.

وأضاف سيمونوفيتش أن داعش، والجماعات المرتبطة بها، ارتكبت انتهاكات واسعة ومنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، تصل في بعض الحالات إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح إن الفظائع التي ارتكبتها داعش بشكل ممنهج ومتعمد ضد المكون الإيزيدي قد تصل إلى حد محاولة ارتكاب إبادة جماعية، مشيرا إلى أن الجماعة لم تترك للإيزيديين خيارا سوى إجبارهم على اعتناق الإسلام أو الموت.

كما شدد على ضرورة أن يرفع قادة المجتمع والوجهاء والمراجع الدينيون أصواتهم ويدينوا الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان والقانون الإنساني.