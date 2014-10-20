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البرلمان الليبي يتحالف مع «حفتر» لفرض سلطته على البلاد

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البرلمان الليبي يتحالف مع «حفتر» لفرض سلطته على البلاد البرلمان الليبي يتحالف مع «حفتر» لفرض سلطته على البلاد

أعلن البرلمان الليبي، التحالف رسميا مع اللواء الليبي السابق خليفة حفتر، في خضم صراع لفرض سلطته على أجزاء من البلاد التي يخشى الكثيرون انزلاقها إلى الحرب الأهلية معلنة.
>ولا تزال الفوضى تعم البلاد الصحراوية المصدرة للنفط، بعد 3 سنوات على إسقاط معمر القذافي، مع نشوب معارك بين الإسلاميين، وغيرهم من المجموعات المقاتلة للسيطرة على الأراضي وبسط النفوذ.
>وتراجعت قوة القوات النظامية إلى ما يقارب العجز، فيما استولت إحدى الكتائب الليبية المسلحة على طرابلس، وانشأت برلمانها وحكومتها في العاصمة، وأجبرت المعترف بها دوليا على اللجوء إلى شرق البلاد.
>وخليفة حفتر لواء سابق في عهد القذافي، وأحد عشرات قادة القوات غير النظامية التي تخوض معارك ضد بعضها في البلاد.
>وفي الأسبوع الماضي شنت قوات حفتر، عملية جديدة على الكتائب الإسلامية في مدينة بنغازي في شرق البلاد.
>وتبنى مجلس النواب الليبي الذي انتقل إلى طبرق في أقصى شرق البلاد عملية الكرامة العسكرية ضد الإسلاميين. وهو ما منحه دورا رسميا.
>وقال الناطق باسم البرلمان فرج الهاشم، الأحد، إن عملية الكرامة يشارك فيها ضباط وجنود من الجيش الليبي، مشيرا إلى أن عملية الكرامة هي عملية للجيش الليبي.
>وتتناقض هذه الخطوة مع دعوات البرلمان لجميع الميليشيات لإلقاء سلاحها للمساعدة على استعادة النظام في البلاد وإعادة بناء الدولة.

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