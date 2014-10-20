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وفاة النجمة ليندا بيلينجهام في حضن زوجها

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وفاة النجمة ليندا بيلينجهام في حضن زوجها وفاة النجمة ليندا بيلينجهام في حضن زوجها

الإثنين 20-10-2014 14:27

توفيت الممثلة والنجمة التلفزيونية البريطانية  Lynda Bellingham، عن عمر ناهز الـ66 عاماً، بعد معاناتها من مرض سرطان القولون.

 

Lynda لفظت أنفاسها الأخيرة في حضن زوجها Michael، في مستشفى داخل لندن، بحسب ما أعلن وكيل أعمالها Sue Latimer.

 

وكانت الممثلة قد أوقفت علاجها الكيمياوي في شهر آب المنصرم، بعد أن انتشر المرض في جسدها، فقرّرت أن تمضي الوقت المتبقّي لها مع عائلتها، وإن كان الوقت أقصر ممّا توقّعته.

 

يُذكر أنّ الممثلة حصلت هذا العام، من الأمير Charles، على جائزة عن مجمل أعمالها في التلفزيون والسينما، التي أنجزتها خلال مسيرة 40 عاماً.

 

 

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