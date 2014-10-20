رغم الحمل شاكيرا تساند زوجها في الملعب

لم يمنع الحمل النجمة العالمية Shakira من مساندة حبيبها نجم كرة القدم الإسباني Gerard Pique في المباراة التي جمعت "برشلونة" و " SD Eibar " في إسبانيا.

وتواجدت النجمة مع ابنها Milan، حيث احتفلت بفوز فريق والده الذي أمضى معه لحظات مميّزة في المقصورة المخصّصة للاعبين.

وارتدى Milan، الذي سيُصبح شقيقاً أكبر قريباً، ملابس فريق نادي "برشلونة"، حيث ظهر بإطلالة مشابهة جداً لوالده.

يُذكر أنّ Shakira تتمنى أن تنجب 20 طفلاً من Gerard Pique، بالرغم من أنّها تظن أنها لن تقوم بذلك؛ فهي حتى الآن سيكون لها طفلان منه، فيما لا تعلم إن كان سيكون لها طفلة منه أم لا.

شاكيرا حامل بطفلها الثاني من جيرارد بيكيه