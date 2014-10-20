إصابة أحد توأمي زينة بعيب خلقي وعز يرفض علاجه

تعيش الممثلة المصرية زينة ظروفاً صعبة هذه الأيام، إذ أنها اكتشفت إصابة أحد توأميها بعيب خلقي يتطلب علاجه خارج مصر.

وقد حاولت زينة حسب ما علمته "سيدتي نت" من مصدر مقرب منها، التواصل مع أحمد عز بصفته والد ابنها، والتواصل أيضاً مع محاميه المستشار السابق مرتضى منصور عن طريق محاميها الخاص عاصم قنديل، لتحصل على موافقة من عز لسفر ابنها ولتتمكن من استخراج جواز سفر له كونه يحمل هو وشقيقة اسمه، إلا أن عز رفض لأنه إذا وافق على سفره سيثبت بذلك رسمياً أنه والده، رغم إصراره أن لا علاقة له بالطفلين عز الدين وزين الدين.

