عبدالله الرويشد لـ"سيدتي نت": ترقبوا ألبومي الجديد في فبراير المقبل

أكّد سفير الأغنية الخليجيّة الفنان عبد الله الرويشد في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" أنه سيطرح ألبومه الغنائي الجديد قبل موعد مهرجان "هلا فبراير" المقبل، وتحديداً مع احتفالات رأس السنة الميلادية أو في شهري يناير وبداية فبراير .

واكد الرويشد أنه يتعاون في عمله الجديد مع الملحنين مشعل العروج وعبد الله القعود والشعراء ساهر ومنصور الوالوان من الكويت، بالإضافة إلى أسماء أخرى سيعلن عنها في حينها ، حيث تم اختيار عدد من الكلمات الألحان المميزة متمنياً أن تكون أغنيات ألبومه عند حسن ظن جمهوره.

ومن جانب أخر أعرب الرويشد عن سعادته لمشاركته في حفل تكريم المبدعين في الخليج، الذي أقيم الأسبوع الماضي في الكويت، مؤكداً أن هذا واجب وطني لأن هذا المهرجان في النهاية يمثل الكويت ودول الخليج العربي